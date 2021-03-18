Tortum Dikmen ilkokuluna anlamlı yardım - Son Dakika

Yakutiye ilçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Bilkent Lisesi Müdürü Akın Metli ve Bilkent Okulları Halkla ilişkiler ve iletişim Uzmanı Emre Aksakallı dan oluşan heyet Tortum Dikmen ilkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte vakit geçirdi.

Okul öğretmeni ve müdürü Şeyda Susanbey'in temasları ile Bilkent okulları sorumlusu Emre Aksakallı'ya ulaşarak okulunun ihtiyaçları olan malzeme listesini ulaştırdı. Bilkent Okulları çok kısa sürede gerekli malzemeleri temin ederek, Dikmen İlkokulu öğrencilerine teslim etti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç öğrencilerle bir süre sohbet ederek köy okullarının öneminden bahsetti. İhtiyaç duyulan tüm malzemeleri ulaştıran Erzurum Bilkent okullarına teşekkür eden okul müdürü Şeyda Susanbey öğrencilerinin mutluluğunu paylaştı.

Emre Aksakallı ise yaptığı açıklamada "Şeyda öğretmenimiz bize ulaştı, öğrencilerinin, okulun ihtiyaçları olan malzemeleri temin etmemizi rica etti, bizlerde hemen yola koyularak lise Müdürümüz Akın Metli, İlkokul Müdürümüz Ayşen Yurdakul ile birlikte gerekli malzemeleri temin ederek buradaki öğrencilerimize ulaştırdık, onların mutluluğunu görmek her şeyden güzel desteklerinden dolayı okul müdürlerimize, okul aile birliği üyelerimize, bizleri bu ziyarette yalnız bırakmayan, geldiği günden itibaren ilçemize renk katan ve eğitim anlamında basamakları Çifter Çifter atlatan ilçe milli eğitim müdürümüz Cihan Kıvanç'a teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM