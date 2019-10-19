Son Dakika Haberleri: "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları başladı
Son Dakika Spor 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesinin final yarışları başladı

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları başladı

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, Kocaeli'de başladı.

Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, sürücüler TOSFED yarış organizasyon ekibiyle tecrübeli pilotlardan bilgi aldı.

Daha sonra "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin 2019 yılı kadın ve erkek yıldızlarının belirleneceği yarışların startı verildi.

İki gün boyunca koşulacak 3 yarışlık seri sonucunda, 10 erkek ve 3 kadın sürücü arasından 2019 yılının en iyileri seçilecek.

Projenin bu yılki elemelerine katılan 26'sı kadın 604 aday arasından belirlenen en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, hiçbir ücret ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kocaeli, Petlas, Fiat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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