Toskana Mutfağı, Adatepe Ida Blue'ya Konuk Oldu

Kaz Dağları'nın dört bin yıllık mirasından antik çağlara uzanan mitoloji deneyimleri ve büyüleyici doğası ile Adatepe Ida Blue, 5. yılında konuklarına özel bir sürpriz hazırladı.

Yerel değerlerin sürdürülebilirliği ve geçmişten geleceğe köprü olma felsefesini benimseyen Adatepe Ida Blue ile, Osteria A Pagliai'nin lezzetlerini merak edenler için Arzu Demirer ve Privée PR ekibi tarafından hazırlanan uluslararası gastronomi projesi, ilk tanıtım haftasında yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü.

Toskana mutfağının dünyaca ünlü adresi Osteria A 'Pagliai'nin sahibi ve Şefi Tommaso Salvatori'nin doğum günü haftasına da denk gelen yemekte Tommaso Salvatori'ye Ida Blue ekibi sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Fotoğrafçı eşi Merve Hasman ile birlikte ilk kez

Kaz Dağları'na gelen Şef Salvatori ve Adatepe Ida Blue için bir ilk olan bu özel proje konuklar tarafından beğeniyle karşılandı.

Toskana-Adatepe eşleşmeli menüsü Adatepe Ida Blue'da 30 Nisan'a kadar doğa ve lezzet tutkunlarını bekliyor.

Proje kısa bilgi :

Büyük babaannesi ile başlayan bir yolculukta aile geleneğini devam ettiren Floransa'nın en gözde tatil beldelerinden Forte dei Marmi'de bulunan Osteria A 'Pagliai'nin 3.nesil Şefi Tommaso Salvatori, Türkiye'de ilk defa Kaz Dağları'nın el değmemiş coğrafyasından harmanlayarak oluşturduğu reçetelerini Adatepe'nin kendine özgü mevsiminde lezzetleri ile birleştirdi.

Mutfaktaki sadelik, basitlik ve yüksek ürün kalitesinin en büyük başarıyı getirdiğini dile getiren Tommaso Salvatori, kullandığı ürünlerinin yarısını kendi toprağından alan ve böylece ayrıcalıklı kalmayı başaran ender isimlerden biri. Tommaso Salvatori, menülerinin seçiminde bulunduğu yere ait ürünler olmasına özellikle dikkat ediyor.

Sabah topraktan alınmış bir ürünün akşam lezzetinin paha biçilemez olduğunu ileten Salvatori,Türkiye'de ilk kez gastronomi alanında büyük potansiyeli olan iki bölgeden biri seçilmiş olan Kuzey Ege gastronomi bölgesine de adım atarak iki bölgenin benzer ve çarpışan lezzetlerini de bir arada Adatepe Ida Blue yöresel Şefleri ile sundu.

Muhteşem peyzajı ve meyve ağaçları içinde yer alan Adatepe Ida Blue'nun üstün hizmet kalitesiyle bahçeden ve köyden topladığı mevsiminde ürünleri, bitki çayları ve Küçükkuyu'da üretilen Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağları ile yöresel gıdalardan hazırlanmış yemeklerini keşfederek geleneksel Toskana mutfağı ile birleştiren Şef Tommaso Salvatori'nin sürpriz menüsü 30 Nisan'a kadar Adatepe Ida Blue'da misafirlerini bekliyor.

Adatepe İda Blue Kısa bilgi :

Adatepe Ida Blue, geçtiğimiz günlerde de Booking.com üzerinden yapılan rezervasyonlar ile Ida Blue dostlarının verdikleri değerlendirme puanları sonucu, Booking.com tarafından Konuk Değerlendirme Ödülleri (Guest Review Award) 2018 seçmelerinde 10 üzerinden 9,6 puanla ödüllendirildi. 5. yılında eşsiz servis ve nitelikli ekibinden ödün vermeden konuklarına rafine bir dinlenme deneyimi sunan Adatepe Ida Blue'nun kalitesi konuklarının beğeni anketlerine de yansıdı. Özellikle uluslararası misafirlerinin Kaz Dağları'nın doğası, kültür ve tarihinin yanı sıra meşhur Ida Blue misafirperverliği ve yemekleri ile de tercih noktası olan Ida Blue, bölgenin de en yüksek misafir memnuniyeti puanlamasına sahip olan oteli oldu.

Kaz Dağlarının batı yamacında Adatepe Köyü'nde yer alan Adatepe Ida Blue'nun her biri kendine ait hikayeye sahip üç taş binası içerisinde yer alan yöreye ait ve özenle seçilmiş antika parçalar ve eşsiz Anadolu kilimleri ile dekore edilmiş odalarının doğa ve huzuru da kucaklaması da Ida Blue dostlarının seçim nedenleri arasında yer alıyor.

Adatepe köyü ve Kaz Dağlarının el değmemiş coğrafyasını, yerel yaşam motiflerini, kültür ve lezzetlerini daha yakından tanıma şansını sağlayan bağ bozumu, safari turu, sezonluk zeytin hasadı, mantar avı, terapi niteliğindeki orman banyosu (foresting), yöresel Yörük pazarı gibi deneyimlerin yanı sıra sadece Ida Blue dostlarına özel kampanyalar ve uluslararası ünlü Ida Blue dost şef ve program seçenekleri de 5.yılda sunuluyor.