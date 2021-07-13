Üye Girişi
'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu - Son Dakika

'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu

13.07.2021 10:12
'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu, System.String[]

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken, Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, müvekkillerinin kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtti.

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken, Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, müvekkillerinin kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtti.

'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, video yayınladıktan sonra Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek, teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'MÜVEKKİLİMİZ MAĞDURLARIN ZARARLARINI GİDERMEK İÇİN TESLİM OLDU'Mehmet Aydın tutuklandıktan sonra da hakkında çıkan haberler üzerine avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, açıklama yaparak, haberlerin bir kısmını yalanladı. Özellikle Aydın'ın, ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddiasına değinen avukatlar, şunları kaydetti:

"Basında müvekkilimiz hakkında ailesinin baskısıyla teslim olduğu şeklinde haberler yer alsa da bu gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz, tüm mağdurların zararını giderebilmek adına uzun süre yurt dışında kalmış ancak hakkında çıkan yakalama kararı nedeniyle bu amacını gerçekleştirememiş, şirketlere ait mal varlığıyla zararları giderebilmek adına dönüş kararı almış ve teslim olmuştur. Bu kararı almasında hiç kimsenin etkisi ya da baskısı olmamış, tamamıyla kendi hür iradesiyle hareket etmiştir. Yine basında yer alan 'Mehmet Aydın'ın Brezilya yetkili makamları tarafından sınır dışı edileceğini öğrendikten sonra teslim olduğu, bu tesliminin aldatmacadan ibaret olduğu' şeklindeki haberler de gerçek dışıdır. Zira müvekkil Brezilya'da kayıt dışı olarak kalmış ve Brezilya Devleti ile herhangi bir resmi ilişkisi olmamıştır. Brezilya Devleti müvekkilin kendi ülkelerinde olduğunu ancak Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmasından sonra öğrenmiştir. Basında ve yetkili makamlar nezdinde, müvekkilin, hakkında yakalama kararı çıkacağını öğrendikten sonra yurt dışına çıkış yaptığı iddia edilmişse de müvekkil, hakkında yakalama kararı çıkmadan ve oyun sistemi durdurulmadan yaklaşık iki ay önce yurt dışında bulunan şirketlerinin iş/işlemleri için gitmiş ancak dönemeden hakkında yakalama kararı çıktığını öğrenmiştir. Müvekkil de müştekilerin zararlarını giderebilmek adına ülkeye dönüş yapmamıştır. Basında gerçeği yansıtmayan, müvekkili yıpratmaya yönelik ve küçük düşürücü birden çok gerçek dışı haber yapılması, yargılamanın devam etmesi, dava konusuyla alakalı birçok mağdurun olması ve konunun toplum nezdinde ciddi boyutta hassasiyet barındırması nedenleriyle hem yargılama sürecine hem de mağdurlara zarar vermektedir. Tüm açıklanan nedenlerle sayın basın mensuplarından bilgi paylaşımı konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz."


'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu
'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu 15:19 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor 15:04 Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim 14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu 13:44 Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi

Son Dakika Haberleri
15:27 FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış
15:18 Aradan geçen 15 yıl Yaprak Dökümü'nden bir şey eksiltmedi! Final bölümü yayınlanan dizi Trend Topic oldu
15:07 Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış FETÖ firarisi Orhan İnandı itiraf etti! Fethullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz'un etkisinden çıkamamış         
15:27
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti         
15:08
Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak         
15:02
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:39:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement