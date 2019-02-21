Son Dakika Haberleri: Tour Of Antalya'nın İlk Etabı Tamamlandı

Tour Of Antalya'nın İlk Etabı Tamamlandı

1 saat önce

Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabı 21 ülkeden 28 takım ve 170 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Tour Of Antalya'nın İlk Etabı Tamamlandı, System.String[]
Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabı 21 ülkeden 28 takım ve 170 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İlk etabı, Hollandalı sporcu Mathieu Van Der Poel kazandı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, 'Adrenalin Antalya'da yükseliyor' sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu yarışıyor. Yarışın ilk etabı, 141 kilometrelik Köprülü Kanyon'dan başladı. Sporcular, bitiş alanına alkışlar eşliğinde ulaştı. Hollandalı sporcu 24 yaşındaki Mathieu Van Der Poel, etabı 3 saat 26 dakika 45 saniye ile ilk sırada tamamladı. Genç sporcuyu, Adria Mobil ekibinden Sırbistan uyruklu Dusan Rajovic takip ederek ikinci oldu. Üçüncülüğü ise, 'Monkey Town A Block CT' takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij elde etti. Sporcuları tebrik etmek için ödül törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı.

VAN DER POEL: "BENİM İÇİN HARİKA BİR GÜNDÜ" Tour Of Antalya powered AKRA 2019'un 141 kilometrelik Köprülü Kanyon - Antalya etabının birincisi, Corendon Circus takımının sporcusu Mathieu Van Der Poel etap sonrası düzenlenen basın toplantısında yarışı kazanmanın büyük mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Benim için harika bir gündü" dedi. Corendon Circus takımının 20 yaşında gelecek vaat eden bisikletçisi Van Der Poel bu etapla da önümüzdeki yıllarda bisiklet sporunun büyük bir yıldızı olacağını mesajını da Antalya'dan vermiş oldu. Van Der Poel özetle şöyle konuştu:

"Takımım benim için çok çalıştı, bu birinciliği bu şekilde aldım. Şu anda harika hissediyorum. Sprinte gelene kadar rahattım ama son 200 metrede bayağı zorlandım." Van Der Poel bir basın mensubunun "Yarın ne yapacaksınız?" sorusuna gülerek, "Şimdi denize gireceğim" şeklinde yanıt vererek şöyle devam etti:

"Elbette diğer etaplara bakacağım. Şu anda bir problemim yok. Diğer sprintlere de şans vermeyi düşünüyorum! Ama bu etapla da yetinmeyeceğimi söyleyebilirim."

(Ferah Vanlı - Mustafa Bürge/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

Köprülü, Antalya, Spor
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