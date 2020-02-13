Toyota GAZOO Racing, İsveç Rallisi'nde iddialı - Son Dakika

Toyota GAZOO Racing yarış takımı, bu sezon rallide gösterdiği pozitif başlangıcı 13-16 Şubat'ta yapılacak İsveç Rallisi'nde devam ettirmek istiyor.



Toyota açıklamasına göre, 2017 ve 2019'da İsveç Rallisi'ni kazanan Toyota GAZOO Racing, yine yarışın en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Kariyerinde üç İsveç Rallisi zaferi bulunduran Sebastien Ogier ile birlikte Toyota pilotları Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera, en iyi sonucu elde etmek için yarışacak.



İsveç Rallisi, tamamı buz ve kar üzerinde gidilen tek ralli olsa da lastiklerdeki çiviler sayesinde üst seviye tutunmanın desteğiyle takvimin en hızlı rallisi unvanını da koruyor. Yarış sırasında sürücüler, yol kenarındaki kar birikintilerinden destek alarak virajlara çok daha fazla hız taşıyabiliyor.



Yarışın startı, Karlstad'daki seyirci özel etabı ile verilecek. Yarış öncesi istenilen hava koşulları gerçekleşmeyince organizatörler, ralli programında önemli değişiklikler yapmak durumunda kalırken, en önemli değişiklik ise İsveç Rallisi'nin iki etabının, komşu Norveç'te, Hof-Finnskog ile Finnskogen'de koşulması şeklinde öne çıkıyor. Bir etabın iki ülkenin İsveç sınırındaki Nyckelvattnet'te yapılacak olması da bir başka farklılık olarak görülüyor. Ayrıca Torsby'deki servis alanına girilmeden önce kısa sprint etabı da yapılacak. Rallinin cuma etapları cumartesi günü tekrarlanacak. Pazar günü de Likenas etabı iki kez geçilecek ve ikincisi Güç Etabı olarak tamamlanacak.

İlk kez beş Yaris WRC aynı yarışta mücadele edecek



Açıklamaya göre, İsveç Rallisi'nde bir ilk olarak aynı rallide 5 Toyota Yaris WRC yarış aracı mücadele edecek. Genç sürücü Takamoto Katsuta, sekiz yarışlık Toyota GAZOO Racing WRC Challenge Programı'nın ikinci rallisine çıkacak. Bununla birlikte Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen ikilisi, özel katılımcı olarak Yaris WRC aracıyla yarışacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Tommi Makinen, "Şimdiye kadar takımımız İsveç Rallisi'nde hep başarılı sonuçlar aldı. Etaplardaki şartlarla ilgili elbette soru işaretleri var ama organizatörlerin, yarışı her zamanki gibi en güvenli ve en heyecan verici şekilde tamamlanması için çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Bu yarışta yol şartları çok büyük önem arz edecek ve şartların nasıl olacağını yarışta göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Toyota GAZOO Racing Pilotu Sebastien Ogier ise "İsveç Rallisi'ni çok seviyorum. Tamamı karda koşulan tek ralli olduğu için büyüleyici. Böylesi zeminde yol almak çok özel bir duygu. Burada çok güzel yarışlarım oldu ve umarım yine öncekiler gibi iyi bir sonuç alırım. Sezonun açılış yarışı Monte Carlo Rallisi, tüm takım için olumlu bir başlangıç oldu." değerlendirmesinde bulundu.