Son Dakika Haberleri: Toyota-SoftBank sürücüsüz araç girişimine beş şirket katıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Toyota-SoftBank sürücüsüz araç girişimine beş şirket katıldı

1 saat önce

– Japonya merkezli araç üreticileri Mazda Motor, Suzuki Motor, Subaru, Daihatsu Motor ve Isuzu Motor, Toyota ve SoftBank'ın ortak sürücüsüz araç girişimi Monet Technologies'e yatırım yapacak.

Toyota-SoftBank sürücüsüz araç girişimine beş şirket katıldı, System.String[]
Japonya merkezli araç üreticileri Mazda Motor, Suzuki Motor, Subaru, Daihatsu Motor ve Isuzu Motor, Toyota ve SoftBank'ın ortak sürücüsüz araç girişimi Monet Technologies'e yatırım yapacak.
Nikkei Asian'da yer alan habere göre Honda Motor ve Hino Motors Monet'ye yüzde 10 hisse senedi değerinde yatırım yaptı. Söz konusu yeni beş şirketin de Monet'de hisseleri olacağı belirtilirken, SoftBank ve Toyota'nın şirketin toplam yüzde 80'ine sahip olduğu vurgulandı.
Habere göre, başlangıçta Japonya'daki sürücüsüz araçlarla talep karşılığında hizmet verecek olan Monet'nin gelecek dönemlerde Asya ve deniz aşırı piyasalara da açılmak istediği belirtilirken, talep karşılığında araç piyasasının genişlemesiyle yabancı şirketlerin de konsorsiyuma katılabileceği söylendi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
Mazda, Japonya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu Brezilya Cumhurbaşkanı'nın filosunda görevli asker 39 kilo kokainle yakalandı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:44:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toyota-SoftBank sürücüsüz araç girişimine beş şirket katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]