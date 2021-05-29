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Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı - Son Dakika

Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı

29.05.2021 14:59
Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı, System.String[]

Toyota sıfır emisyon hedefiyle birlikte hidrojenin kullanım alanlarını genişletmeye ve hidrojeni yaygınlaştırma çalışmalarına ara vermeden devam ederken Paris’teki Eyfel Kulesi, Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisi kullanılarak sürdürülebilir ışıklarla aydınlatıldı.

CARMEDYA.COM – Toyota sıfır emisyon hedefiyle birlikte hidrojenin kullanım alanlarını genişletmeye ve hidrojeni yaygınlaştırma çalışmalarına ara vermeden devam ederken Paris'teki Eyfel Kulesi, Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisi kullanılarak sürdürülebilir ışıklarla aydınlatıldı.

Energy Observer tarafından düzenlenen "Paris de l'hydrogène" organizasyonunun bir parçası olarak yeşil renkle ışıklandırılan Eyfel Kulesi'nde hidrojen GEH2 jeneratörlerinde Toyota'nın geliştirdiği yakıt hücresi kullanıldı.

Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı

Görsel bir şölene ev sahipliği yapan Eyfel Kulesi'nin tamamen yeşile bürünmesi, karbonsuz yenilenebilir hidrojeni temsil etti. Farkındalığı artırmak adına gerçekleştirilen bu girişimle birlikte Toyota'nın karbon emisyonlarını azaltmak ve hidrojen toplumunun büyümesini hızlandırmak için yakıt hücresinin yaygın bir şekilde kullanımını destekleme yolundaki hedefine de vurgu yapıldı.

Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı

Işıklandırmada kullanılan GEH2 jeneratörler aynı zamanda Eyfel Kulesi'nin etrafındaki Energy Observer köyüne de elektrik sağladı. Birçok şirket ile birlikte Toyota da hidrojen enerjisi ve mobilite çözümleri ile yarının sürdürülebilir şehirlerine bakış açısını böylelikle ortaya koymuş oldu. Toyota, aynı zamanda hidrojen yakıt hücresi teknolojileri uygulamalarını da sergileyerek yeni Mirai, CaetanoBus tarafından üretilen bir hidrojenli şehir otobüsü, EODev ile birlikte geliştirilen REXH2 tekne menzil artırıcı ve GEH2 jeneratörlerini tanıtma fırsatı da buldu.

Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı

Toyota Avrupa Başkanı ve CEO'su Matt Harrison, hidrojenin marka ve çevre için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, Toyota'nın 2050 Karbon Nötr hedefine ulaşması için kilit bir rol oynayacaktır. Bu taahhüdü, 2015 yılında 2050 Çevre Hedefleri'ni duyurduğumuzda ve dünyanın ilk seri üretim yakıt hücreli aracı olan Mirai'yi tanıttığımızda vermiştik. Yakıt hücresi teknolojisi, sadece otomotiv sektöründe değil; otobüs, kamyon, demiryolu, havacılık ve denizcilik sektörleri dahil olmak üzere global ulaşım ekosisteminde de karbon nötre ulaşma hedefinde hayati bir role sahip olacak. Fransa'da bu önemli organizasyonda yer alan Toyota için Paris ise Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nın resmi mobilite partneri olması nedeniyle özel bir öneme sahip. Toyota, sıfır emisyonlu mobilite çözümlerinin ve 'Herkes İçin Mobilite Özgürlüğü' anlayışının altını çizmek adına, oyunlar süresince sıfır emisyonlu araçlar ve gelişmiş mobilite ürünleri tedarik etmeye de devam edecek."

Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Toyota sürdürülebilir hidrojen enerjisiyle Eyfel'i aydınlattı - Son Dakika


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