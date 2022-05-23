Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

Kent üzerinde etkili olan toz bulutları
Tozla kaplı araçlar
Yolda maskeli yürüyen vatandaş
Bir vatandaşın konuşması
Koyun güden çoban KARS - Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Kars'ta etkili oluyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de toz taşınımı, sarıçam ormanları ile Hançerlidüzü mevkisinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
İlçe merkezinde araç ve bina çatılarını toz kapladı.
Bazı vatandaşlar tozdan korunmak için maske kullandı.
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, bölgede etkisini sürdürüyor.
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