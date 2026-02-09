Trabzon'a Füniküler Ulaşım Projesi

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin, Meydan- Çukurçayır arasında hayata geçireceği 'füniküler sistem' (eğimli arazi için demiryolu) hattının tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 yılda tamamlanması planlanan bin 542 metre uzunluğundaki sistemle, kent merkezinden Çukurçayır Mahallesi'ne 3 dakika 42 saniyede ulaşılabileceğini açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların güvenli, modern ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasını hedefleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Meydan-Çukurçayır Mahallesi arasında bin 542 metre uzunluğunda hayata geçirilmesi planlanan 'Füniküler Hattı Projesi' için, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

'ULAŞIM NOKTASINDA BÜYÜK BİR GAYRET ORTAYA KOYUYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un ulaşım sorunlarına kalıcı ve yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, " Ulaşım, belediyeler açısından olduğu kadar hükümetimiz ve bakanlığımız için de son derece önemli bir konudur. Biz de sorumluluk alanımıza giren hususlarda, şehrimizin hem transit geçiş güzergahları hem de şehir içi ulaşımı noktasında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda verdiğimiz sözler ve attığımız somut adımlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yalnızca şehrimizin mevcut yaşam standartlarını iyileştirmekle yetinmeyip, aynı zamanda Trabzon'umuzu geleceğe hazırlamayı da kendimize görev addediyoruz. Bu nedenle, Trabzon'umuzun 2042-2045 vizyonu kapsamında artan nüfus projeksiyonlarını, halkımızın ekonomik refah seviyesindeki yükselişi ve buna bağlı olarak bireysel araç kullanımındaki artışı da dikkate alarak şehir içi ulaşım mekanizmalarının yeniden ele alınmasını bir gereklilik olarak gördük ve bu doğrultuda adımlar atmaya başladık" dedi.

'TRABZON'U GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Başkan Genç, bin 542 metre uzunluğundaki sistem hattına ilişkin, "Bu çerçevede öncelik verdiğimiz projelerimizin başında raylı sistem gelmektedir. İnşallah kısa bir süre içerisinde uygulama projesinin ihale tarihini alarak bu alanda önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca hem transit geçiş hem de şehircilik açısından büyük önem taşıyan ve yaklaşık 30 yıldır Trabzon'un gündeminde yer alan Güney Çevre Yolu Projesi de şehrimizin gelecek vizyonu açısından kritik bir konudur. Bu proje kapsamında, bakanlığı döneminde Sayın Adil Karaismailoğlu tarafından temeli atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar devam etmektedir. Halihazırda ilk 16,5 kilometrelik bölümde, 7 tünelin de yer aldığı birinci etap çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Trabzon'umuzu, transit geçiş ve şehir içi ulaşım açısından geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de önemli bir projenin lansmanında bir aradayız. Şehir içi stresi artıran trafik sorunu konusunda UKOME olarak önemli kararlar aldık. Dolmuş yönetimiyle ilgili olarak, özellikle Meydan ve Postane bölgelerimizdeki sıkışıklığı gidermek amacıyla dolmuşlarımızı genel olarak Pazarkapı bölgesine yönlendirdik. Bu uygulamayı bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca, şehrimizde özellikle Meydan ile Çukurçayır bölgeleri arasında kalıcı ve esaslı bir çözümü de hayata geçirecek füniküler projemizin tanıtımını yapıyoruz. İnşallah bu proje kapsamında, bin 542 metre uzunluğunda bir hatla Meydan'dan başlayarak Çukurçayır bölgemize ulaşım sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

'TRAFİK STRESİNİ AZALTACAK'

Başkan Genç, Türkiye'de sistemin sadece İstanbul'da kullanıldığını belirterek, "Çukurçayır bölgemizde yaşayan 41 bin 737 nüfusumuz var. Önemli bir nüfus. Dolayısıyla burada ulaşım sistemine yönelik yeni bir model üzerinde çalıştık. Bu da, Türkiye'de sadece İstanbul'da bulunan yapım modeliyle uygulanan, füniküler sistemi olarak tanıdığımız bir sistemdir. Yaklaşık 3 dakika 42 saniye gibi bir sürede Meydan'dan vatandaşlarımız Çukurçayır'a ulaşabilecek. Bunun çalışmasını bugün itibarıyla başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Bu vesileyle, şehir içi trafik noktasında çok önemli bir adımı atmış olacağız. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın trafik nedeniyle özellikle yaşadığı stresi azaltacak bir modeli de ortaya koyuyoruz. Artık bundan sonra halkımızın yaşam standardı dediğimiz konuların başında, halkın psikolojisi ve stres düzeyi de yer almaktadır. Sadece ekonomik ve sosyal standartları değil, bunları da düşünmemiz gerekmektedir. Bu projeye katkı sağlayan başta değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca, projenin başından itibaren bizlere özel bir ilgi gösteren; daha önce elektrikli otobüs konusunda da büyük destekleri bulunan ve bu projeye ilişkin olarak da sürecin bitimine kadar takibini sürdürecek olan, ulaşım konusunda uzman değerli Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya gittiğimde, başta burada bulunan kıymetli bakanımız ve kıymetli milletvekilimiz Sayın Yılmaz Büyükaydın olmak üzere, diğer bütün milletvekillerimizle birlikte büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Şimdi de değerli Valimizin öncülüğünde ve önderliğinde, ilimizde hep birlikte bu dönemde şehrimize daha güzellerini kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu güzel projemiz, uygulama projesinin de hızlı bir şekilde tamamlanmasının ardından hayata geçirilerek hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

'MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞININ ÖRNEĞİDİR'

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise projenin Trabzon'un ulaşım geleceğini şekillendireceğini ve şehir yaşamına değer katacağını vurgulayarak, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten insan odaklı, sürdürülebilir yaklaşımları hayata geçiren bu tür yatırımlar Trabzon'umuzu yarınlara daha güçlü taşımanın somut adımlarıdır. Meydan-Boztepe ve Çukurçayır hattını birbirine bağlayacak olan bu çok kıymetli proje modern şehircilik anlayışının, akılcı ulaşım çözümlemelerinin ve sürdürülebilir yaklaşımların önemli bir örneğidir" diye konuştu.

'ŞEHRE VİZYON KATACAK'

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, projenin şehre vizyon katacağını ve çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek, "Çok önemli bir ulaşım projesi. Gelişen ve büyüyen şehirlerde özellikle araç sahiplerinin artmasıyla birlikte trafik birinci sorun haline geldi. Bundan 22 yıl önce Türkiye'deki toplam araç sayısı 8 milyondu, bugün ise 32 milyona çıktı. Trafik sıkışıklığı 22 yıl öncesinden daha az. Bunun sebebi AK Parti hükümetlerinin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaşıma yaptığı yatırımlardır. Trafik kazaları da azaldı. Bu da planlı yatırımlar sayesinde oluyor. Füniküler sistem, yüzlerce yıl kullanılabilecek vizyon bir yatırım olacak. Şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

PROJENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

2 yılda bitirilmesi planlanan füniküler sistemle Meydan ve Çukurçayır arasında ulaşım sağlanacak. Füniküler hattında Meydan İstasyonu iniş-biniş kotu 29 metre, Çukurçayır İstasyonu iniş-biniş kotu ise 236 metre olarak belirlendi. İki istasyon arasındaki düşey kot farkı 207 metre olurken, hattın toplam yatay mesafesi bin 542 metre olarak planlandı. Sistem, biri gidiş biri geliş olmak üzere 2 vagon ile hizmet verecek. Her bir vagonun 200 kişi taşıma kapasitesine sahip olacağı projede, hattın taşıma kapasitesi saatte 2 bin 300 kişi olarak öngörülüyor. Füniküler sisteminde en fazla seyahat hızı saniyede 10 metre olacak. Meydan ile Çukurçayır arasındaki yolculuğun 3 dakika 42 saniye süreceği belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle Boztepe ve Çukurçayır hattında trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

