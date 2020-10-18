Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı üçüncü galibiyetini aldı

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı üçüncü galibiyeti kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşirli Tenis Kortları ve Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Amasya 1957 Suluova Spor'la karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediyespor, maçı 42-22 kazandı.

Maçın ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül, galibiyetleri nedeniyle sporcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta Van deplasmanımız var. Hazırlıklarımıza hemen başlayacağız. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Spor şehri Trabzon için tüm imkanları seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na destekleri için teşekkür ediyoruz."

Başkan Gül'e, yönetim kurulu üyeleri Birdal Öztürk, Ayhan Pala, Fatih Bektaş ve Serkan Şeker de eşlik etti.