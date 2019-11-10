Son Dakika Haberleri: Trabzon'da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Son Dakika Güncel Trabzon'da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Trabzon'da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

7 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Trabzon'da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Trabzon'da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Trabzon'da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Valilik önündeki alandaki anma törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Başsavcı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Baro Başkanı Sibel Suiçmez, gaziler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Kentte, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda da sirenler çalınmaya başladığında yolda yürüyenler vatandaşlar oldukları yerde bekle saygı duruşuna geçti. Çevrede bank ve durakta oturanlar hemen ayağa kalkarken, süpürgeyle temizlik yapan belediye çalışanı da, elindeki işini bırakıp saygı duruşunda bulundu.


Mustafa Kemal Atatürk, Başsavcı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:04:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]