Trabzon'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı - Son Dakika
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Trabzon'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı

18.04.2022 14:05
Trabzon'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı

Trabzon'da "Ben olsaydım" sloganıyla düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Trabzon'da "Ben olsaydım" sloganıyla düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Valilik öncülüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, söz konusu programın toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini söyledi.

Bu kapsamda çalıştayın önem arz ettiğini belirterek alt başlıkları hakkında bilgi veren Ustaoğlu, bağımlılıkla mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Vali Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bağımlılıkla mücadele hepimizin topyekun işin içinde olması, seferberlik anlayışı içerisinde bulunmamız gereken bir olay. Çünkü artık bu sadece bir sosyal problemin ötesinde, asayiş, toplumsal huzur ve güvenlik problemi olarak da ön plana çıktı. Onun için bu işin sadece emniyetimizin, kolluk gücümüzün, sağlıkçılarımızın mücadelesi şeklinde değil, toplumun tüm fertleri ve kesimleriyle yürütülmesi gerektiği gerçeğini, anket ve saha çalışmasındaki sonuçlara baktığımızda bir kez daha görmüş oluyoruz."

KTÜ Rektör Yardımcısı Cemil Rakıcı da çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz ev sahibi noktasında mutluluk duyuyoruz ama gönül isterdi ki bu başlık altında toplantı yapmamış olsaydık ama hayatın gerçeği. İnşallah çalıştayın sonuçlarını alıp üniversitemizde, diğer paydaşlarımız da ilimizde bunları uygulayarak sonuç alırız." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da Trabzon'da farkındalığı daha ileriye taşımak adına çalıştayı düzenlediklerini ifade ederek, "Tüm illerde yapılan bir çalıştay. İnşallah buradan çıkacak sonuçlarla ilimizde yapılması gereken işleri daha detaylı, doğru, hedeflere dönük planlayarak gençlerimizi bu bağımlılıklardan kurtarmış olacağız." dedi.

Bağımlıkla mücadele konusunda sunumların da gerçekleştirildiği çalıştay, yarın sona erecek.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Osman Turan, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' başladı - Son Dakika


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