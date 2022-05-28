Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu

28.05.2022 20:19

Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih mahallesi Tanjant yolu üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında bugün akşam 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası çatı katı ve çatı bir anda alevlere teslim olurken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu
Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu
Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu
Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu
Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu
Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika


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