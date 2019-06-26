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Trabzon'da, DHA'ya ödül

57 dakika önce

Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, 'Haber görüntüsü' dalında ödüle layık görüldü.

Trabzon'da, DHA'ya ödül, System.String[]
Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, 'Haber görüntüsü' dalında ödüle layık görüldü.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen '2018 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması' sonuçlandı. TGC  Suavi Kaptan Lokali'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan başarı ödüllerinde; DHA Trabzon muhabiri Selçuk Başar, 'Yolu baraj gölü altında kalan köye kayıkla ulaşım' haberinde çektiği görüntülerle, 'Haber görüntüsü' dalında ödülü layık görüldü.
TGC Başkanı Ersen Veda Küçük, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya katılan eserlerin jüri üyelerince titizlikle incelendiğini söyledi. Küçük, TGC'nin kurucu başkanı merhum Ziyad Nemli adına verilen 'Ziyad Nemli Büyük Ödülü'ne Trabzonspor onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın değer bulunduğunu ifade etti.
 Yönetim kurulu üyelerince yapılan görüşmede  'Sanat Ödülü'nün Osman Sınav'a, 'Jüri Özel Ödülü'nün Ferrero Fındık ve Cemsan-Veito'ya verildiğini ifade eden Küçük, 'Spor Ödülü'ne ise Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün layık görüldüğünü aktardı.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:17 Kaynak: DHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, DHA, Selçuk Başar, Trabzon, Güncel
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