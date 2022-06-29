Fen bilgisi öğretmenlerine dijital oyunlar eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fen bilgisi öğretmenlerine dijital oyunlar eğitimi verildi

29.06.2022 14:28

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Okumuş tarafından hazırlanan proje kapsamında Trabzon'da fen bilgisi öğretmenlerine eğitim verildi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Okumuş tarafından hazırlanan proje kapsamında Trabzon'da fen bilgisi öğretmenlerine eğitim verildi.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde üç gün süren eğitimlere katılan 20 öğretmene, derslerde öğrencilerine uygulamaları amacıyla argümantasyon, değerler eğitimine yönelik teorik ve uygulamalı bilgilerle Z kuşağına hitap edebilmeleri için dijital oyunlar öğretildi.

Okumuş, projeye ilişkin AA muhabirine, "Fen Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyun Destekli Argümantasyon Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Etkinliklerin Akıl Yürütme, Değerler Eğitimi Eleştirel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi TÜBİTAK 1001 Projesi"ni bu yıl Erzurum'dan başlattıklarını söyledi.

Z kuşağına hitap etmek amacıyla 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için yola çıktıklarını dile getiren Okumuş, "Argümantasyon eğitimlerini geliştirip, bunların fen eğitiminde etkisine bakmayı amaçlıyoruz. İlk yılda oyunlarımızı tasarladık, hala da devam ediyoruz." diye konuştu.

Okumuş, Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar öğretmenlere hizmet içi eğitimler verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum, Bursa ve Trabzon'daki eğitimimizi de tamamladık, öğretmenlerimize hem argümantasyonla hem de eğitimsel dijital oyunlarla teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. Eğitimlerin etkili olacağını düşünüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi çocukların oyunlara karşı çok fazla ilgisi var. Çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini istiyoruz. Eğitimin dijitalleşmesi noktasında da katkı sağlayacağını umduğumuz için projemizin olumlu olacağı noktasında bir öngörümüz var."

Teknolojiden uzak kalan çocukların çağı yakalayamayacaklarını ifade eden Okumuş, "Uygun eğitimler verildiği zaman teknolojinin faydasının daha çok olacağını düşünüyorum. Özellikle ortaokul yaş grubu oyunlarının daha fazla oynandığı biliniyor. Bunu derse entegre etmek öğrencinin derse olan isteğini de artıracaktır. Sadece ders öğretmeyeceğiz, dersi sevmesini de sağlamak istiyoruz. O nedenle eğitimlerin etkili olacağı noktasında bir öngörümüz bunuluyor." dedi.

Okumuş, eğitimlerin Erzurum, Bursa ve Trabzon'da tamamlandığını eylül ayında ise Hatay'da sona ereceğini anlatarak, yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilere eğitimler uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Araklı ilçesinde görev yapan Özden İshak da eğitime katılmayı çok istediğini belirterek, eğitimlerin oldukça eğlenceli geçtiğini ve kendileri için faydalı konularda bilgi edindiklerini söyledi.

Eğitim için Sürmene ilçesinden gelen Gökhan Bayram ise eğitimlerin oldukça keyifli geçtiğini ifade ederek, "Branşımda kendimi geliştirmek ve öğrencilerime faydalı olmak için katıldım." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fen bilgisi öğretmenlerine dijital oyunlar eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 20:32:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fen bilgisi öğretmenlerine dijital oyunlar eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement