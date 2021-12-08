Trabzon'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paneli düzenledi - Son Dakika

Trabzon'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 85'inci yılı paneli düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi iş birliğinde KTÜ'deki Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlandığını anımsattı.

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal mücadelesinin sembollerinden biri olduğunu belirten Çuvalcı, "Bizlere ahlaki ve ilmi bilginin yanı sıra mücadeleci kişiliğini yansıtan, ölümsüz eserleriyle örnek olan ve kurtuluş mücadelemize yol gösteren, direnişin timsali olan Mehmet Akif Ersoy milletimiz için çok değerli ve önemli şahsiyetlerden biridir. İnandıkları uğrana yaşayan ve gözünü hiçbir şeyden sakınmayan, yaşadığını olduğu gibi kalemiyle aktaran ve bedelini ödemekten hiç çekinmeyen saygıdeğer bir şairimizdir." diye konuştu.

RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna da konuşmalarında, etkinliğin, Mehmet Akif Ersoy'un kişiliği, eserleri ve Türk milletine örnek olan mücadelesinin tanınması ve yaygınlaştırılması adına önemli olduğunu dile getirdi.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Eliuz, KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Köksal ile RTEÜ Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Gülşah Şişman'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, İstiklal Marşı şairinin hayatı, eserleri ve şahsiyeti ele alındı.