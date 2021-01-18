Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarından 53'ü ulaşıma açıldı - Son Dakika

Trabzon'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 53 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Araklı, Arsin, Çaykara, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Sürmene, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde 57 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile kapanan yolların 53'ünü ulaşıma açtı. 4 mahalle yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre bu gece de etkili olması beklenen kar yağışı için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin teyakkuz halinde beklediği belirtildi.