Trabzon'da kupa mutluluğu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un başarısının yankıları devam ederken, yerel gazeteler de kupa mutluluğunu 'İşte gerçek şampiyon' başlıklarıyla ifade etti.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu son haftalarda rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran ve ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşarak 2019-2020 sezonunu bir kupa ile tamamladı. 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin başarısının yankıları kentte sürerken, yerel gazeteler kupa mutluluğunu 'İşte gerçek şampiyon' başlıklarıyla okuyucularıyla paylaştı.

Sonnokta gazetesi, "İşte gerçek şampiyon", "Ligdeki hesapları kupada tutmadı, Trabzonspor zafere ulaştı"; Kuzey Ekspres gazetesi, "İşte gerçek şampiyon", "Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un oldu"; Taka gazetesi, "İşte gerçek şampiyon", "Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu masabaşı operasyonlarıyla çaldılar ancak Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda kimin şampiyon olduğunu gösterdi"; Günebakış gazetesi, "Şampiyon Trabzon", "9'uncu kez Türkiye kupasını kazandık"; Karadeniz gazetesi, "Kupa bize çok yakıştı", "Hasret bitti. Alanyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı 'nın çimlerine gömen Trabzonspor, 10 yıl süren Türkiye kupası özlemini dindirdi" başlıklarına yer verdi.NEWTON: KUPA UMARIM LİGDEKİ HAYAL KIRIKLIĞININ ARDINDAN BİRAZ MEMNUNİYET GETİRİRTeknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da takımın başına geçen yardımcı antrenör Eddie Newton, Ziraat Türkiye Kupası mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Kupa ile birlikte çekildiği fotoğrafın altına açıklamalarda bulunan Newton, "Dün gece güzel bir geceydi. Trabzonspor için bir kupa daha elde ettik. Başkanın güveni ve desteği için ayrıca yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu zaferi gerçeğe dönüştürmeme destek veren tüm personele teşekkür ediyorum. Futbolculara da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Sadece yetenekli değil, zafer için kendinizi feda etmeye ve incitmeye hazır olduğunuzu gösterdiniz. Ancak dün geceden ne kadar keyif alsam da taraftarsız aynı değil. Fanatik desteğinizi özledik, bu anı sizlerle paylaşmayı özledik. Ama umarım bu zafer ligdeki hayal kırıklığının ardından biraz memnuniyet getirir. Ama unutmayın, bu hayali gerçekleştirmek için ileriye doğru bir adım daha attık" ifadelerini kullandı.AĞAOĞLU: BU BAYRAMI HERKESTEN DAHA COŞKULU KUTLAYACAĞIZTrabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Kurban Bayramı nedeniyle kulübün sitesinden kutlama mesajı yayınladı. "Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı hatırlıyorum" diyen Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, camiamızın ileri gelenleri ve kulüp çalışanlarımız ile birlikte 13 Ağustos günü tesislerimizde bir araya gelerek bayramlaşmış, birlik ve beraberlik duygusunu tüm yoğunluğuyla hissettiğimiz bir gün yaşamıştık. Bugün kalabalık bir tören yapma imkanından mahrumuz. İçinden geçtiğimiz türbülans, bizleri şimdilerde sıcak kucaklaşmalardan yoksun bırakıyor olsa da bayram mutluluğunu yaşamaktan uzak kalmamalıyız. Trabzonspor camiası olarak bu bayramı, belki herkesten daha mutlu, herkesten daha coşkulu kutlayacağız. Çünkü futbol A takımımız, uzun yıllardır süregelen kupa özlemimize son verdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu sene Süper Lig'de vuslata erememiş olsak da kupasız geçen on yılın ardından kazandığımız bu kupa son derece anlamlıdır. Ben bu özel bayram günlerini her türlü özlemin son erdiği bir vuslat zamanı kabul ediyorum. Bu Kurban Bayramı hepimiz için sadece kupa hasretinin son bulduğu değil, dargınların barıştığı, sevenlerin kavuştuğu ve her türlü özlemin son bulduğu bir bayram olsun. Sevgi, saygı, dayanışma ve anlayışın pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçirmek dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."TAKIM 11 AĞUSTOS'TA TRABZON'DA TOPLACAKBu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan final müsabakasının ardından sezonu tamamlayan ve izine çıkan Trabzonsporlu futbolcular, 11 Ağustos'ta Trabzon'da toplanarak yeni sezon için çalışmalara yeniden başlayacak. Tatil arasının kısıtlı olması nedeniyle bu yıl az izin yapacak olan bordo-mavililerde yönetim ise bu süreçte transfer çalışmalarını da büyük oranda tamamlamayı hedefliyor.