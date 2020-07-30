Trabzon'da kupa mutluluğu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un başarısının yankıları devam ederken, yerel gazeteler de kupa mutluluğunu 'İşte gerçek şampiyon' başlıklarıyla ifade etti.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu son haftalarda rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran ve ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşarak 2019-2020 sezonunu bir kupa ile tamamladı. 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin başarısının yankıları kentte sürerken, yerel gazeteler kupa mutluluğunu 'İşte gerçek şampiyon' başlıklarıyla okuyucularıyla paylaştı.