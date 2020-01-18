Trabzon'da yetim çocuklar için karne şenliği düzenlendi - Son Dakika

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneğince, yetim çocuklar için Akçaabat ilçesinde karne şenliği düzenlendi.

Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde organize edilen etkinliğe, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Hilmi Saran, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Zühtü Kalma, dernek üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, burada yaptığı konuşmada, İHH'nın gerek Türkiye'de, gerekse ülke sınırları dışında güzel çalışmalara imza attığını belirterek, "İnsanlığın yanında olan bu çalışmalarından dolayı emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Kalma ise İHH'nın tüm dünyada insani ve sosyal yardımlarına devam ettiğini söyledi.

Bugün de önemli bir etkinliğe imza atıldığını vurgulayan Kalma, "Geleneksel hale getirdiğimiz karne şenliğinde Trabzon genelindeki yetim çocuklarımızı bir araya getirerek, onları mutlu etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.