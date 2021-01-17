Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personel ve son teknoloji ekipmanlarla güçlendirildi - Son Dakika

Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personel ve son teknoloji ekipmanlarla güçlendirildi

17.01.2021 12:49
Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personel ve son teknoloji ekipmanlarla güçlendirildi, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün son teknoloji teçhizat ve alanında uzman personelle güçlendirildiği bildirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünün son teknoloji teçhizat ve alanında uzman personelle güçlendirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne uzman personel ve ekipman takviyesi yapıldı.

Pasaport-deniz hudut giriş-çıkış görevlerini 1 emniyet amiri ve 6 polis memuru ile icra eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, son teknoloji teçhizat ve özel olarak yetiştirilen uluslararası geçerliliğe sahip STCW belgeli personelle güçlendirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne, 12 metre boyunda ve 3,65 metre eninde karakol botu, jet-ski, iki gemi adamı polis memuru, uzaktan kumandalı can simidi, bot kullanma, suda hayatta kalma ile ilk yardım gibi zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan personelin tahsisi sağlandı.

Botlara entegre edilecek termal kamera sistemleriyle gece saatlerinde de denetimler aralıksız sürdürülecek. Bunun yanı sıra boğulma, suda mahsur kalma, su altında adli delil arama ve devlet erkanının denizden korunması amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği de 4 kurbağa adamla faaliyete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen fiziki ve sözlü yeterlilik sınavlarından başarılı olan kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2 ay süreli eğitimden geçti. Kurbağa adamlar, 42 metreye kadar dalış gerçekleştirip su altında boğulma, mahsur kalma, delil arama gibi her türlü görevi icra edebilecek kapasiteye ulaştırıldı.

Ayrıca boğulma olaylarında kurtarma görevindeki personel için suya inmeden boğulmakta olan vatandaşa en hızlı müdahaleyi yapmak amacıyla son teknolojiye sahip, yaklaşık 20 knot hız yapabilen, 400 metre uzağa gidebilen ve vatandaşı kurtardığında otomatik olarak geri gelebilen 2 uzaktan kumandalı can simidi de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edildi.

Trabzon Deniz Liman Şube Müdürlüğünün modern ve vatandaşa daha iyi hizmet edebilmesi amacıyla Trabzon Yat Limanında 110+110 metrekare olmak üzere 2 katlı toplam 220 metrekare kullanım alanına sahip hizmet binası yapılması amacıyla İl Özel İdaresine gerekli ödenek aktarımının da gerçekleştirildiği belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Trabzon, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personel ve son teknoloji ekipmanlarla güçlendirildi - Son Dakika


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