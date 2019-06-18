Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Araklı ilçesinde kayıp vatandaşlardan ikincisinin de cesedine ulaşıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trabzon'un Araklı ilçesinde kayıp vatandaşlardan ikincisinin de cesedine ulaşıldı

5 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan Ali Abdullah'ın ardından bir vatandaşın daha cesedine ulaşıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kayıp vatandaşlardan ikincisinin de cesedine ulaşıldı, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan Ali Abdullah'ın ardından bir vatandaşın daha cesedine ulaşıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci ceset bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:43 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Araklı ilçesinde kayıp vatandaşlardan ikincisinin de cesedine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]