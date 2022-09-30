Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi - Son Dakika
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Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi

30.09.2022 17:20

Trabzon'un Arsin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü, eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü, eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Arsin ilçesi Yanbolu mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Mehmet Güngörmüş (32), eşi Emine (27) ve çocukları İnayet Ömer (6) ile Yavuz Selim'in (3) cenazeleri yakınları tarafından Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksi'nin morgundan alındı.

Cenazeler tören için Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi'ndeki meydana getirildi.

İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 4 kişilik ailenin cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, ailenin yakınlarının yanı sıra Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Mehmet Güngörmüş'ün Hatay'daki bir okulda müdür yardımcısı olduğu, Trabzon'a gezmeye gittikleri ayrıca Mehmet ve Emine Güngörmüş'ün 2 gün önce de evlilik yıl dönümlerini kutladıkları öğrenildi.

Trabzon'un Arsin ilçesi Yanbolu mevkisinde dün Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı 31 ADS 672 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilmiş, araçta bulunan Emine Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Mehmet Güngörmüş ve çocukları İnayet Ömer ile Yavuz Selim ise kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye karşın kurtarılamamışlardı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Trabzon, Arsin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi - Son Dakika
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