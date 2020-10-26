Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümü - Son Dakika

Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümü

26.10.2020 09:57
Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümü, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Trabzon'un fethinin, milli tarih için adeta bir dönüm noktası teşkil ettiğini, şehrin fethinin ardından Karadeniz'in bir Türk gölü haline geldiğini vurguladı.

Kentin yüzyıllarca imparatorluk başkenti olduğuna işaret eden Balta, "Fatih Sultan Mehmet önderliğinde gerçekleşen fethin ardından köklü bir medeniyetin merkezi haline gelmiştir. Görkemli mazisine uygun olarak günümüzde de birçok alanda önemli misyonlar üstlenmiş bir şehirdir. Bu topraklarda cihan padişahları yetişmiştir." ifadesini kullandı.

Balta, özellikle genç kuşakların bu tarih bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzun tarihi dokusunu, kültürel birikimini korumak, uzun yıllar bilim ve kültür merkezi olarak yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanları rahmetle anmak ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak onu gelecek kuşaklara aktarmak başlıca görev ve sorumluluğumuzdur. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin Trabzon'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071'e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir. Bu duygu ve düşüncülerle Fethin 559'uncu yılını en samimi hislerimle kutluyor, Trabzon'u fethederek bütün bir insanlığın yararına olmak üzere bizlere emanet bırakan fethin büyük komutanı Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun arkadaşlarını, rahmet ve minnetle anıyorum."

Fatih Sultan Mehmet, Trabzon, balta, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümü - Son Dakika

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