ARBEDEDE BEKÇİYİ ISIRAN KÖPEĞE 2 GÜN GÖZALTI - Son Dakika
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ARBEDEDE BEKÇİYİ ISIRAN KÖPEĞE 2 GÜN GÖZALTI

18.08.2022 11:46

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, gece devriyesindeki 4 bekçi ile 3 genç arasında 'laf atma' meselesinden arbede çıktı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, gece devriyesindeki 4 bekçi ile 3 genç arasında 'laf atma' meselesinden arbede çıktı. Çevredeki 'kurt melezi' cinsi sahipsiz köpek, bekçilerden birini bacağından ısırdı. Gözaltına alınan gençler serbest bırakılırken, köpek de götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bağlandı. Soruşturmada, gençlerin komut verdiği gerekçesiyle 'silah' olarak nitelendirilip, 2 gün gözlem altında bekletilen köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (TRAHAYKO) girişimleri sonucu, barınağa yerleştirildi.

Olay, 13 Ağustos'ta gece saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile sokakta oturan Doğukan Ç. (22), Emirhan Ç. (20) ve Murat C. (18) arasında 'laf atma' meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Çevredeki 'kurt melezi' cinsi sahipsiz köpek, iddiaya göre biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alındı. Başıboş köpek de götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

'SİLAH' SAYILAN KÖPEK BARINAĞA YERLEŞTİRİLDİ

Bekçilerin şikayetiyle açılan soruşturmada, gençlerin komut verdiği gerekçesiyle 'silah' olarak nitelendirilip, 2 gün gözlem altında bekletilen ve uyutulacağı iddia edilen köpek için Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) harekete geçti. Emniyetteki görüşmeler sonucu dernek tarafından alınan köpek, barınağa yerleştirildi. Şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest kalırken, yaralı bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karışanlar, olayda yanlış anlaşılma olduğunu ve kendilerine ait olmadığını belirtikleri köpeğin suçsuz olduğunu savundu.

'KÖPEK 2 GÜN SÜREYLE BAĞLANDI'

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Çocuklar bize ulaşıp, köpeğin uyutulacağını söyledi. Köpeği gidip gördük. Saldırgan değil, tahminimce köpek oradaki kaostan etkilendi. Köpek gayet iyi huylu. Saldırganlığı insanların yetiştirmesine bağlıdır. Biz bu köpeğin araştırmasını yaptık. O civarda olan kişiler köpeğin saldırgan olduğunu söylemedi. Sanırım içgüdüsel bir davranışla sevdiği insanı koruma amacıyla ısırmış olabilir. Köpek şimdi belediyeye teslim edilerek barınağa gönderildi" dedi.

'OLAYIN BEDELİNİ KÖPEK ÖDEDİ'

Sokak köpeğinin sahipsiz olması nedeniyle 'silah' sayılmaması gerektiğini belirten Kurban, 'Bu hayvan sokak köpeği. Ona bakan, yemek veren biri zarar gördüğü anda köpek müdahale edebilir. Olayda biber gazı da kullanılmış, çok sayıda kişi birbirine girmiş. Köpek panik yaparak saldırabilir. Bu olayda iki taraf birbiriyle kavga ediyor, fatura köpeğe biçiliyor. Köpek sahipli olsaydı çocuklar da ona komut verseydi o zaman silah yerine geçerdi ama bu köpek sahipsiz. Olayda en suçsuzu, masumu köpek ama bunun bedelini ilk önce köpek ödedi. Veterinerler bunu incelesin, rehabilitasyon altında tutsunlar, saldırgan mı değil mi rapor hazırlasınlar. Biz de sahiplendirelim' diye konuştu.

'KÖPEĞİN HİÇBİR SUÇU YOK'

Olay gecesi kavgaya karışanlardan Emirhan Ç. de köpeğe komut vermediklerini savunarak, 'Köpeğe bizim komut verdiğimizi söyledikleri için köpek 'silah' yerine geçti. Köpek bizim değil ve suçsuz. Köpek, sokak köpeği, kimliği yok. Biz zaten bütün köpekleri besliyoruz. 'Isırdı' diye sadece bu köpeği aldılar. Hafta sonu olması nedeniyle 2 gün karakol önünde tutuldu. Suyunu yemeğini biz götürdük. Olay bizim olayımız, köpeğin hiçbir suçu yok" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARBEDEDE BEKÇİYİ ISIRAN KÖPEĞE 2 GÜN GÖZALTI - Son Dakika

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