Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak - Son Dakika

Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak

6 saat önce

Trabzon Üniversitesinde bazı fakülte ve yüksekokullara bağlı 8 bölüm açılacak.

Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak, System.String[]

Trabzon Üniversitesinde bazı fakülte ve yüksekokullara bağlı 8 bölüm açılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 5, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 3 olmak üzere toplam 8 bölüm açılmasına onay verdiği belirtildi.

Karara göre, belirtilen fakültelerde açılacak 8 bölüme bağlı toplam 17 ana bilim dalı ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda ise bir programa öğrenci alınacak.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"YÖK tarafından, talebimiz üzerine açılmasına onay verilen yeni bölüm, ana bilim dalı ve programlara ilişkin çalışmalara ilgili birimlerimizce başlandı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte öğrenci alımını da gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile üniversitemiz bünyesine kazandırılan yeni bölüm, ana bilim dalı ve programların başta üniversite camiamız ile öğrencilerimiz olmak üzere şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu önemli kararın alınmasında başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve kurul üyeleri olmak üzere emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:24 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar         
00:04
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı         
23:58
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi         
23:38
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum         
23:36
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek         
23:33
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı         
23:31
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı         
22:49
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin? Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?         
22:47
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti         
22:45
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı         
22:34
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu         
22:13
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı         
22:10
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı         
21:57
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede         
21:46
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor         
21:23
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
21:06
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı         
21:05
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı         
20:36
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
20:26
FETÖ ile bağlantılı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı         
20:25
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı         
20:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 00:18:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]