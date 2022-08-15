Trabzon'un fetih yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Trabzon'un fetih yıl dönümü kutlandı

15.08.2022 14:26

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu yıl ilk defa Trabzon'un fetih yıl dönümünü 15 Ağustos itibarıyla kutluyoruz.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu yıl ilk defa Trabzon'un fetih yıl dönümünü 15 Ağustos itibarıyla kutluyoruz." dedi.

Trabzon'un fethinin 561. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar ilçesindeki Fatih Parkı'nda yer alan Fatih Sultan Mehmet Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler, Zağnos Vadisi Parkı Açık Hava Amfi Tiyatro'da devam etti. Vali Ustaoğlu, Ataman ve kamu kurum müdürlerinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ataman, törende yaptığı konuşmada, Trabzon'un bu yıl 561. fetih yıl dönümünün kutlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte Trabzon'un genleriyle oynama gayretleri yeniden başlamıştır. Ufak tefek sağdan soldan birtakım dürtmeler ve iğnemeler yaşanmaktadır. Bunları güçlü bir millet olarak istihbaratıyla, güvenliğiyle, kolluğuyla bunların farkında olduğumuzu bilerek ve memleketimize gelmiş herkesi ama herkesi turist ve misafir kabul ederek işimizi yapmak durumundayız. Başka da bir kompleksimiz yok zaten. Bu şehirde yaşama sebeplerini artıran bir belediyecilik ve yönetim anlayışıyla işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Doğrusu iyi ki Türk'üz iyi ki bu milletin parçasıyız ve iyi ki Trabzonluyuz diyecek kadar keyif aldığım zor coğrafyanın çocuklarıyız. Bu coğrafyanın zorluklarını yenen bu ülkenin çocuklarının yenemeyeceği hiçbir zorluk yoktur."

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, yıllardır Trabzon'un fetih yıl dönümünün şehrin kamuoyunda tartışıldığını hatırlatarak, "15 Ağustos mu yoksa 26 Ekim mi diye en son bununla ilgili TTK'ye yazılı olarak sorduk. Bu konuda en kapsamlı ve tarihi bilgi olarak bize bunu verecek olan da TTK idi. Sorduğumuzda tarihi kaynaklarda 15 Ağustos tarihinin fetih tarihi olarak değerlendirildiği noktasında TTK farklı kaynakları da referans göstererek bize bildirdi." ifadelerini kullandı.

TTK'nin resmi bilgilerine dayanarak Trabzon'un fetih yıl dönümünü bu yıl 15 Ağustos'ta kutlamaya başladıklarını dile getiren Ustaoğlu, "Bu yıl ilk olması nedeniyle açıkçası belki biraz sönük geçti. Tercih noktasında da (etkinliklerin düzenlendiği alan) burası bence de uygun değil, inşallah önümüzdeki yıl meydanda kutlanmasının daha coşkulu olacağını da düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da 15 Ağustos olarak da kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Atilla Ataman, Ortahisar, Trabzon, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'un fetih yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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