Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

48. dakikada Voca'nın ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu sağına uzanarak kontrol etti.

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