Trabzonspor - Antalyaspor 60. Randevu
Spor

Trabzonspor - Antalyaspor 60. Randevu

29.01.2026 11:19
Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında da rakibine üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçta mağlup oldu.

Trabzonspor, rakibi karşısında son 6 maçı kaybetmedi

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında son 6 lig maçında kaybetmedi.

En son 2022-2023 sezonunda deplasmanda Akdeniz temsilcisine 5-2 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında en farklı galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor, 7-0'lık sonuçla almıştı.

Kaynak: AA

