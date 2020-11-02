Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sağanak altında basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı kaydedildi.