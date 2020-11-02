Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sağanak altında basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor