Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedilen Manuel da Costa, antrenman öncesi sahaya gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor