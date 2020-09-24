Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:19 - Kaynak: AA
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