Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

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