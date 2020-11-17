Trabzonspor'da yıl sonu hedefi! - Son Dakika

Trabzonspor'da yıl sonu hedefi!

17.11.2020 00:58
Trabzonspor'da yıl sonu hedefi!, System.String[]

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Trabzonspor, yıl sonuna kadar Süper Lig'e ağırlığını koymayı hedefliyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Trabzonspor, yıl sonuna kadar Süper Lig'e ağırlığını koymayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümünde sadece 1 galibiyet alan bordo-mavililer 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. İlk 8. haftalık bölümde tarihinin en kötü istatistiklerini elde eden Karadeniz ekibi, 17. sırada kendine yer buldu. Geçtiğimiz sezonun aksine bir performans ortaya koyarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, milli arada takımı teknik direktör Abdullah Avcı'ya emanet etti.

İlk hedef Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'de 45 gündür maç kazanamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde yeni hedefler koydu. Kısa zamanda şehri ve takımı daha yakından tanımaya gayret eden deneyimli teknik adam 5 maçtır kazanamayan takım üzerindeki baskıyı azaltmak, psikolojik etkenleri ortadan kaldırmak için moral ve motivasyonu arttırıcı çalışmaları ön planda tuttu. Bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına 22 Kasım Pazar günü sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkacak olan Abdullah Avcı takım üzerindeki etkisini ortaya koymak istiyor.

Yıl sonuna kadar oynanacak 7 maç Trabzonspor kaderini belirleyecek

Trabzonspor'un, Abdullah Avcı ile Süper Lig'de yıl sonuna kadar oynayacağı 7 maç takımın ligdeki kaderinde etkili olacak. Avcı ile birlikte yeniden bir ritim yakalamayı hedefleyen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla seri galibiyetlere başlayarak yukarıya doğru tırmanışa geçmesi camianın en büyük beklentisi olarak görülüyor.

2020 yılını derbiyle kapatacak

Milli ara sonrası Trabzonspor için Süper Lig, yeni bir heyecan kazanacak. İlk 8. haftalık bölümdeki kötü gidişatı sonlandırıp, yeni hocasıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçıyla 2020 yılını geride bırakacak. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlardan önemli puanlar çıkartarak 2021 yılında zirveyi kovalayacak sıralamada olmayı hedefliyor - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da yıl sonu hedefi! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü         
23:33
Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi         
23:01
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 01:30:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da yıl sonu hedefi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei