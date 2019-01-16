Trabzonspor'dan 2-1'lik Avantaj

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor
, sahasında Balıkesir
Baltokspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 32. dakikada Ekuban'ın pasında rakiplerinde sıyrılarak ceza sahası içine giren Rodallega'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Atilla'nın parmaklarının ucuna çarparak kornere çıktı. 45+1 dakikada Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Ekuban'ın önüne bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.
48. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Nizamettin Çalışkan
'ın şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1 63. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
73. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Novak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı
sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Atilla'dan döndü.
Stat: Medical Park Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Erdinç Sezertam
xx, Candaş Erbil
xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen
xx, Zargo Toure
xx, Novak x, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 56 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Ibanez dk. 78 x), Ekuban xxx (Berkay
Sefa Kara dk. 85 ?), Rodallega xxx Yedekler: Arda Akbulut, Murat Cem Akpınar
, Behlül Aydın
, Oğuzhan Açil, Ali Osman
Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Ebrar Cumhur Teknik Direktör: Ünal Karaman
Balıkesir Baltokspor: Atilla Özmen
xx, Cüneyt Köz
xx, Uğur (Okan dk. 67 x), Glumac xx, Bülent Cevahir
xx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe
x (Sedat dk. 76 x), Kethevoama x (Ali Doğan
dk. 46 x), Cumali x, Mahatma Otoo x, Beleck x Yedekler: Vukovic, Furkan Çil, Rahmi Anıl Başaran, Doğa İşeri Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Ekuban (dk. 45+1), Rodallega (dk. 63) (Trabzonspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 48) (Balıkesir Baltokspor) Sarı kart: Kamil Ahmet
Çörekçi (Trabzonspor)
(Ersen Küçük - Fatih
Yılmaz/İHA)