Trabzonspor'dan Gol Yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor
ile Antalyaspor
karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı.
Maçtan dakikalar 9. dakikada Hakan Özmert
'in sağ kanattan ortasında Doukara'nın gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1 14. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağındaki kale direğine çarptı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 22. dakikada gelişen Trabzonspor atağından sağ taraftan topla buluşan Olcay'ın pasında arka direkteki Nwakaeme boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1 36. dakikada Antalyaspor savunmasının uzun gönderdiği topta, Doukara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen
taca gönderdi. 42. dakikada Abdulkadir Ömür ceza sahası içi sol çaprazından meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Olcay'ın vuruşunda ise top kaleci Boffin'de kaldı. 59. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışında sert şutu üst direğe çarptı. Kale
sahası içine düşün meşin yuvarlağı Eukban ağalarla buluşturdu. 2-1 68. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Pasında ise Olcay Şahan
düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1 76. dakikada Serkan Özkan
'ın ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90+3. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla birlikte kale sahası içine giren Murat Cem Akpınar
, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
Stat: Medical Park Hakemler: Hüseyin Göçek
xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, Kerem Ersoy
xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx (Pereira dk. 70 x), Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Ibanez xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xxx, Olcay xxx (Abdulkadir Ömür dk. 82 x), Yusuf Yazıcı
xx (Murat Cem Akpınar dk. 89 ?), Nwakaeme xxx, Ekuban xxx Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri
, Toure
, Batuhan Artaslan, Koray Kılınç Teknik Direktör: Ünal Karam Antalyaspor: Bofin x, Nazım x, Celustka
x, Diego Angelo
x, Cissokho x, Zeki x (Dogukan dk. 62 x), Amilton xx (Serdar Özkan
dk. 73 x), Charles x, Hakan Özmert xx, Fredy x, Doukara xx Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole ,Yekta Kurtuluş
, Harun, Mevlüt Erdinç
, Bahadır Öztürk
, Sergen Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22), Ekuban (dk. 59), Olcay (dk. 68), Murat Cem Akpınar (dk. 90+3) (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Kamil Ahmet
Çörekçi (Trabzonspor), Charles (Antalyaspor)
(Gökmen Şahin - Fatih
Yılmaz/İHA)