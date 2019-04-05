Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Gol Yağmuru

Trabzonspor'dan Gol Yağmuru

55 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Trabzonspor'dan Gol Yağmuru, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Maçtan dakikalar 9. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında Doukara'nın gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1 14. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağındaki kale direğine çarptı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 22. dakikada gelişen Trabzonspor atağından sağ taraftan topla buluşan Olcay'ın pasında arka direkteki Nwakaeme boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1 36. dakikada Antalyaspor savunmasının uzun gönderdiği topta, Doukara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen taca gönderdi. 42. dakikada Abdulkadir Ömür ceza sahası içi sol çaprazından meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Olcay'ın vuruşunda ise top kaleci Boffin'de kaldı. 59. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışında sert şutu üst direğe çarptı. Kale sahası içine düşün meşin yuvarlağı Eukban ağalarla buluşturdu. 2-1 68. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Pasında ise Olcay Şahan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1 76. dakikada Serkan Özkan'ın ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90+3. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla birlikte kale sahası içine giren Murat Cem Akpınar, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1

Stat: Medical Park Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx (Pereira dk. 70 x), Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Ibanez xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xxx, Olcay xxx (Abdulkadir Ömür dk. 82 x), Yusuf Yazıcı xx (Murat Cem Akpınar dk. 89 ?), Nwakaeme xxx, Ekuban xxx Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri, Toure, Batuhan Artaslan, Koray Kılınç Teknik Direktör: Ünal Karam Antalyaspor: Bofin x, Nazım x, Celustka x, Diego Angelo x, Cissokho x, Zeki x (Dogukan dk. 62 x), Amilton xx (Serdar Özkan dk. 73 x), Charles x, Hakan Özmert xx, Fredy x, Doukara xx Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole ,Yekta Kurtuluş, Harun, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22), Ekuban (dk. 59), Olcay (dk. 68), Murat Cem Akpınar (dk. 90+3) (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Charles (Antalyaspor)

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

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