Trabzonspor, deplasmanda Gazintep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık üstünlükle gitti. Mücadelenin ikinci yarısında üstün bir oyun sergileyen Karadeniz ekibi, 64. dakikada Gaston Campi'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Antep ekibinde Alexandru Maxim, penaltıdan skoru belirledi ve maç 1-1 sona erdi.

89. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Trabzonsporlu Flavio, kırmızı kart gördü

Bu sonuçla 4 maçta 7 puan kaybeden bordo mavililer, puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise haftayı 3 puanla tamamladı.

KAYSERİSPOR'DAN TEK KURŞUN

Günün diğer karşılaşmasında Kayserispor, deplasmanda Ankaragücü'nü İlhan Parlak'ın 42. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.