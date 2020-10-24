Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Karadeniz ekinde Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer alamayacak.

Ligde sarı-lacivertli takımı İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen, daha sonra 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

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