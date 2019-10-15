Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban ile önceki günkü idmanda sakatlanan Obi Mikel katılmadı.

Milli takım kamplarında bulunan Alexander Sörloth, Majid Hosseini ve Uğurcan Çakır'ın ise perşembe günü Trabzon'a gelerek takıma dahil olacağı öğrenildi.

Hafif sakatlığı bulunan Daniel Sturridge'in takımdan ayrı çalıştığı antrenmanın ilk bölümünde futbolcular kondisyon ağırlıklı, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı idman yaptı.

Antrenmanın son bölümünde Filip Novak, çalışmasına salonda devam etti.

İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trabzonsporlu futbolcu Doğan Erdoğan, hafta sonu oynayacakları Gaziantep FK maçının önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Rakibimiz puan olarak gerimizde. Lige iyi başladıklarını düşünüyorum. Biz iyi başlamasak da şu anda hedeflediğimiz yere yakınız, ona göre futbol oynuyoruz. Geriye dönüp baktığımız zaman son iki maç bizim için önemliydi. Hem Avrupa maçı hem Rizespor maçı. Bundan alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum. Basel maçı şanssızlıktı ama Rizespor maçını kazanmayı bildik. Böyle futbol oynamaya devam ettiğimiz sürece önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."

"Cenk'in yaşadığı şey çok acı ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar"

Futbolcu Enver Cenk Şahin'in, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılması hatırlatılarak, kendisinin de Avusturya'da bulunduğu dönemde böyle bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığı yönündeki soru üzerine Erdoğan, "Benim soyadım Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın soyadıyla aynı. Soyadım Erdoğan olduğu için kapı zilim sökülmüştü. Soyadım sökülmüştü. Yaşadığım en ekstra olay buydu. Onun dışında bir şey yaşamadım. Ona cesaret edemediler belki de ama bunlar normal Avusturya'da. Cenk'in yaşadığı şey çok acı ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar." diye konuştu.

Doğan Erdoğan, teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine nerede şans verirse orada olacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü benim işim çalışmak, sahada olmak. Gerisi hocaya kalan bir durum. Buna saygı duymak zorundayız. Şu an oynayan arkadaşlarımızın hepsi müthiş performans gösteriyor. Orta sahada da çok iyi oyuncularımız var. Ben de kendime yer açmaya çalışıyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğreneceğim çok şey var. Özellikle Sosa, Mikel ve Abdulkadir Parmak güzel bir profesyonel örneği benim için. Mikel ve Sosa'ya baktığınız zaman çok ayrı karakterler. Onları izliyorum, onlardan öğreniyorum. Ona göre kendimi futbola adamaya çalışıyorum. Onları izleyerek kendimi daha yukarı taşımaya çabalıyorum."

Takım olarak 3 kulvarda mücadele edebilecek kapasitede olduklarını vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor olarak her zaman zirveyi hedefleyen bir takımız. Ona göre çalışıyor, ona göre mücadele ediyor, ona göre kalbimizi sahaya koyuyoruz. Sakatlıklarımızın da döndükten sonra gücümüze güç katacaklarını düşünüyorum. Ondan sonra ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Trabzonspor Kulubü, idari bina ile futbolcular ve teknik heyetin kullandığı binaya Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini asarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.