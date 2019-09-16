Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda Getafe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yapan bordo-mavililerin, taktiksel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in antrenmanda yer almadığı, bu oyuncunun durumunun çekilecek MR'dan sonra netleşeceği öğrenildi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 14.45'te özel uçakla İspanya'ya giderek, hazırlıklarına burada devam edecek.