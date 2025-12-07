Trabzonspor, Göztepe'yi 2-1 Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi - Son Dakika
Trabzonspor, Göztepe'yi 2-1 Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi

07.12.2025 22:29
Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.

STAT: ISONEM Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil,

GÖZTEPE: Lis - Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele (Dk. 90+5 Godoi), Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 71 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 51 Olaitan), Janderson (Dk. 90+5 Bouajila), Juan

TRABZONSPOR: Onana - Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Sikan), Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov (Dk. 84 Arif), Muçi, Olaigbe (Dk. 70 Agusto), Onuachu,

SARI KARTLAR: Miroshi, Heliton, Janderson, Rhaldney (Göztepe) - Ozan Tufan, Onuachu, Onana (Trabzonspor)

GOLLER: Dk. 85 Dennis (Göztepe) - Dk. 46 ve Dk. 77 Muçi (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Rhaldney (Göztepe) - Dk. 78 Pina (Trabzonspor)

Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 34 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresine hızlı başlayan Trabzonspor 46'ncı dakikada Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Muçi bu kez 77'nci dakikada sahne aldı, durum 2-0 oldu. Trabzonspor'da Pina 78'de kırmızı kart görürken, Dennis 85'te Göztepe'yi umutlandıran golü kaydetti. Maçın 90+8'inci dakikasında Rhaldney'in kırmızı kart görmesiyle Göz-Göz 1 kişi eksik kaldı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Trabzonspor, İzmir'de kritik 3 puan aldı. Göztepe bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı ve 26 puanda kaldı.

3'üncü dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.

10'uncu dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

33'üncü dakikadaki Göztepe atağından defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğu görüp meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

37'nci dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi bir açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.

46'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Cherni'den seken top Zubkov'un önünde kaldı. Zubkov'un pasında Muçi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Lis'ten seken topu Muçi yeniden tamamladı: 0-1.

59'uncu dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Muçi'nin pasında savunmadan sıyrılan Onuachu boş pozisyonda yerden sert vurdu, kaleci Lis topu son anda çıkardı.

67'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Juan soldan ceza alanına girip, pasını Olaitan'a aktardı. Olaitan'ın şutunu Onana çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan bir kez daha kaleyi yokladı. Savunma topu çizgiden çıkardı. Yükselen meşin yuvarlağa bu kez Janderson kafa vurdu, defans topu güçlükle kornere çeldi.

77'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan Zubkov serbest vuruşta topu Muçi'ye aktardı. Muçi'nin gelişine şutunda kaleci Lis topu kapattığı köşeden ağlarında gördü: 0-2.

78'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Pina, gole giden Juan'ı düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Olaitan'ın kullandığı firikte kaleci Onana topu çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Dennis gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+8'inci dakikada Göztepe'de Rhaldney ikinci sarı kartla oyundan atıldı.;

90+9'uncu dakikada Cherni'nin ortasında Heliton'un şutunda top direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

