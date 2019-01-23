Trabzonspor Güle Oynaya Finalde

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor
Baltok, Trabzonspor
'u konuk etti. Mücadele, Karadeniz
temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçta da 2-1'lik skorla galip gelen bordo mavililer, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada gelişen Trabzonspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibanez'in aşırtma vuruşunda top auta çıktı. 16. dakikada Ibanez'in ceza sahası üzerinden şutunda top kale direğinin üstünden dışarı gitti. 21. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. 32. dakikada Ibanez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Pilip Novak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 34. dakikada sağ kanattan Mehmet Boztepe
'nin ortasında Steve Beleck kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1 58. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Ekuban, sağ çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı. 59. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas üzerinde Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-2 69. dakikada Muhammet Ali
'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'nin kafa vuruşu dışarı gitti. 87. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
---KÜNYE---
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek
xxx, Alpaslan Dedeş
xx, Erdem Bayık
xx Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen
x, Cüneyt Köz
xx, Nizamettin Çalışkan
x (Furkan Çil dk. 72 ?, Celal Emir dk. 77 x), Muhammed Ali Doğan
xx, Mehmet Boztepe xx, Sedat Şahintürk xx, Okan Alkan
xx, Steve Beleck xx (Rahmi Anıl dk.84 ?), Tomislav Glumac
xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi
xx Yedekler: Andrja Vukovic, Asil Kaan
Eryılmaz, Serdar Güncü, Kağan Kayalı
Teknik Direktör: Giray Bulak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Hüseyin Türkmen
xx, Zargo Toure
xxx, Hasan Batuhan
xx, Calep Ansah Ekuban xx (Hugo
Rodallege dk. 78 x), Abdulkadir Parmak xxx, Berkay
Sefa Kara xx (Nwakaeme dak. 74 x), Filip Novak xxx, Luıs Ibanez xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Ali Osman
dk. 84 ?) Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem, Oğuzhan Açıl, Murat Cem
, Kerem Baykuş, Abdulkadir Ömür, Tunahan Ergül, Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Pilip Novak (dk. 32), Abdulkadir Parmak (dk. 59 ve 87) (Trabzonspor), Steve Beleck (dk. 34) (Balıkesirspor Baltok) Sarı kartlar: Doğa İşeri, Muhammed Ali
Doğan (Balıkesirspor Baltok)
(İHA)