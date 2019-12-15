Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda - Son Dakika Spor

Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda

6 saat önce

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda, System.String[]

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.

Sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.

Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.

Denizlispor, Trabzonspor, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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