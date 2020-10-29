Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanın ardından takım, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Öte yandan teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açarak, poz verdi.
- Kaynak: AA
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