Trabzonspor, Kocaseyit'in Kabrini Ziyaret Etti
1 saat önce
Trabzonspor kafilesi Ziraat Kupasın'da yarın oynayacakları Balıkesir Baltok maçı öncesi Havran ilçesinde bulunan Seyit Onbaşı kabrini ziyaret etti.
Trabzonspor
kafilesi Ziraat Kupasın'da yarın oynayacakları Balıkesir
Baltok maçı öncesi Havran
ilçesinde bulunan Seyit Onbaşı kabrini ziyaret etti.
Trabzonsporlu futbolcular Çanakkale
Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı'nın kabrinde dua etti. Kahramanın torunu Muhammet Yıkar, Trabzonspor futbolcu ve teknik heyete dedesinin savaşta yaptığı kahramanlığı anlattı.
Kabri başında dua eden futbolcular daha sonra Anıt Müze'yi gezdi. Teknik Direktör Ünal Karaman
duygu ve düşüncelerini anı defterine yazarken, Trabzonspor kafilesi fotoğraf çekimi sonrası Balıkesir'e hareket etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
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