Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kahraman: "Şampiyonluğu konuşmak için erken" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kahraman: 'Şampiyonluğu konuşmak için erken' - Son Dakika Spor

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kahraman: "Şampiyonluğu konuşmak için erken"

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Süper Lig'de iyi bir yerde olmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kahraman:

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Süper Lig'de iyi bir yerde olmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirtti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın İsviçre temsilcisi Basel ile yapacağı maç için bu kentteki konaklayacakları otele geldi.

Yöneticileri otel girişinde, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Levent Karaağaç, çiçeklerle karşıladı.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Emin Kahraman, "Öncelikle bu karşılamadan dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel bir karşılamaydı. İnşallah bu güzellik yarın da devam eder." dedi.

Basel ile yapacakları maçın kendi lehlerine sonuçlanması dileğinde bulunan Kahraman, yarınki maça genç bir kadroyla çıkacak olmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde bir iddialarının kalmamasına ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı.

Lige ağırlıklarını koymaya başladıklarını vurgulayan Kahraman, "Lige devam ediyoruz. Şampiyonluğu konuşmak için erken. Fakat, bulunduğumuz yere göre üst seviyelerdeyiz." diye konuştu.

Emin Kahraman, genç oyuncuların yetenekli olduklarını ve kendilerine güvendiklerini sözlerine ekledi.

Emin Kahraman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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