Trabzonspor moral arıyor

Süper Lig'de son 3 haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılarak galip gelemezken, rakibi Hatayspor ise son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'da hedef plaka

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü. 58 puan toplayan bordo-mavililer sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenmesi halinde puanını 61'e çıkartacak ve plaka diyecek.

Puan kayıplarının önüne geçilecek

Bordo-mavililer ligde oynadığı son 5 maçta 8 puan bıraktı. 1 galibiyet 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi aynı puan kaybını daha önceki 13 karşılaşmada yaşamıştı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kalan bordo-maililer, ligi ilk dört takım arasında tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı planlıyor.

Avcı'nın eli güçleniyor

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavilerini tamamlayıp takımla birlikte çalışmalara başlaması kalan haftalarda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna giren Berat Özdemir'in yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Ömür, Trondsen gibi isimlerin takımla birlikte çalışmalara başlaması Hatayspor maçı öncesi moralleri yükseltti. Çaykur Rizespor maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Nwakaeme ve Ekuban'ın durumları ise maç günü netlik kazanacak. - TRABZON