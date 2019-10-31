Trabzonspor stadına 5G altyapı

Trabzon spor Şenol Güneş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu. 5G ile donatılan statta artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları üzerinden çok daha kişiselleştirilmiş ve zengin bir maç izleme deneyimi yaşanabilecek.

Turkcell, inşası sırasında tüm dijital altyapısını kendi kurduğu Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda 5G'ye hazır hale getirdiğini duyurdu. Spor etkinliklerinin günümüzde 5G'nin en yoğun ve tercih edilen kullanım senaryolarından biri olduğuna dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "5G'nin getireceği dijitalleşme tüm sektörleri dönüştürecek ve bu sektörler vasıtasıyla da son kullanıcılara erişerek topluma fayda sağlayacak. Bu nedenle 5G aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor. 5G ile hayatımıza girecek olumlu değişiklerden en çok etkilenecek sektörlerden biri de spor endüstrisi olacak. 5G ile birlikte spor endüstrisinin hızla dijitalleşmesi sağlanırken sahalarda da izleyicilere daha zengin bir dijital deneyim sunulacak. Bu vesileyle, Trabzonspor ile sürdürdüğümüz işbirliğimizi bir adım daha öteye taşıyan bu projenin hayata geçmesine vesile olan başta kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmede; 5G'nin yüksek data hızı ile hem stadyum içindeki hem de dışındaki taraftarların maç izleme tecrübeleri zenginleşecek. 5G'nin aktive edildiği stadyumda nerede oturulursa oturulsun, istenen açıdaki bir kameradan maçı ekrandan gerçek zamanlı olarak takip etmek de mümkün olacak. Ayrıca 5G'nin artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile birleştirilmesiyle sonucu çok daha kişiselleştirilmiş bir maç deneyimi yaşanabilecek. Örneğin, taraftarın önündeki ekranda takip ettiği oyuncunun bilgileri ve maç istatistikleri anında görüntülenebilecek. Bunun yanında stadyuma yerleştirilecek olan 360 derece kameralar sayesinde, taraftarlar maçı sanki sahanın içerisindeymiş gibi deneyimleyebilecek. 5G kapsaması altındaki bir kullanıcı, maçları evinde, işyerinde televizyon ekranlarından izlese bile, stadyumun içerisindeki bir taraftar ile aynı tecrübeyi yaşayabilecek.

Turkcell Ağustos ayında İstanbul Tepebaşı'nda yaptığı testte 2,283 Gbps'ye ulaşarak 5G hızında dünya rekoru kırmıştı.

(İHA)