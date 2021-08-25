Trabzonspor tur için Roma'ya uçtu - Son Dakika

UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Play-off Turu rövanş maçında yarın deplasmanda AS Roma ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Roma'ya uçtu.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 10.00'da İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket eden bordo-mavili kafilede 24 oyuncu yer aldı. Bordo-mavililerin yeni transferi Stefano Wilfred Denswil ise kafilede yer almadı.

Roma yolculuğunun ardından, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Marek Hamsik bugün yerel saatle 17.30'da maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından saat 18.00'de yine stadyumda yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Trabzonspor'un 24 kişilik kamp kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, M. Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, A. Parmak, Emmanouil Siopis, Marek Hamsik, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, A.Kadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Djaniny Semedo, Fode Koita, Andreas Cornelius."

(Ozan Köse - Bekir Koca/İHA)