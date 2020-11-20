Trabzonsporlu futbolcular, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Her çocuğun haklarına erişebildiği bir dünyayı birlikte yeniden şekillendirelim. Dünya Çocuk Günü kutlu olsun" notuyla yayımlanan videoda, bordo-mavili takımın oyuncularından Abdulkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo ve Abdulkadir Parmak, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Abdulkadir Ömür mesajında, "Her çocuğun haklarına sahip olarak büyüdüğü bir dünya istiyoruz.", Anthony Nwakaeme ise "Her çocuğun hakkınca yaşadığı bir dünya hayaliyle..." ifadesini kullandı.

Vitor Hugo'nun "Her çocuk için daha yaşanılabilir bir dünyayı birlikte yeniden şekillendirelim." diye konuştuğu paylaşımda, Abdulkadir Parmak da "Her çocuğun haklarına ulaştığı bir dünya diliyorum. Dünya Çocuk Günü kutlu olsun." sözleriyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.