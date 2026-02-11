Trafik Ceza Yasası Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trafik Ceza Yasası Teklifi Kabul Edildi

Trafik Ceza Yasası Teklifi Kabul Edildi
11.02.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, trafik düzenlemeleri içeren yasa teklifinin 6 maddesini daha onayladı, yeni ceza uygulamaları geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda trafik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemeleri de içeren 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Milletvekillerine verilen 1'er dakikalık gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmelerin ardından ilk 23 maddesi görüşülen teklifin, 6 maddesi daha kabul edildi.

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANANLARA 5 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK

Kabul edilen maddelere göre; araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılması zorunlu olacak. Kurala uymayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı yıl içerisinde iki kez kural ihlal yapan sürücüye 10 bin lira, 3 veya daha fazla ihlal halinde ise her seferinde 20 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine 30 gün süreyle geri alınacak. Sürüş esnasında yolcuların emniyet kemeri ya da yönetmelikte yer alan koruyucu sistemlerin usulüne uygun olarak kullanılması mecburi hale getirilecek. Koruyucu sistemlerinin nitelikleri ve nicelikleri ile hangi araçlarda ve hangi tarihten itibaren hangi şartlarda bulundurulacağı ve kullanılacağı yönetmelikte belirtilecek. Yönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve seyahat sırasında emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılmaları zorunlu olacak.

EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN SÜRÜCÜ VE YOLCULARA 2 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Diğer taraftan teklifte kabul edilen bir başka maddeye göre ise emniyet kemerini usulüne aykırı kullanan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Emniyet kemeri kuralını bir yıl içerisinde 4 kez ihlal edilmesi durumunda ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için idari para cezasının tamamı tahsil edilmesi gerekecek. Sürücüler, 15 yaşını doldurmamış çocukların emniyet kemerini, koruma başlığını, koruma gözlüğünü, çocuk bağlama sistemini ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemlerini usulüne uygun olarak kullanılmalarını sağlamak zorunda olacak. 15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu sistemleri kullanmadan veya usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamadan seyahatine izin veren araç sürücüsüne, 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ZARURET DIŞINDA OLAY YERİNDEN AYRILAN SÜRCÜYE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Teklifle anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan ve zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemesi koşuluna uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin 6 maddesinin daha kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 11 Şubat Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Politika, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Trafik Ceza Yasası Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Bu resmen yargısız infaz Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar Bu resmen yargısız infaz! Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar
TEM Otoyolu’nda 8 araç birbirine girdi Trafik kilitlendi TEM Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi! Trafik kilitlendi
Piyasalar hareketli Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
22:59
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
21:39
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 02:30:50. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Ceza Yasası Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.